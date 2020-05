Interaktives Suchbuch

Bezahlbare Ergebnisse

Werbealmanach.at listet wie aus der Printversion bekannt, Auftraggeber der Werbung, Medien, Agenturen und Dienstleister, die Menschen hinter den Unternehmen und Etats sowie die realistisch abbildbaren Etat-Verteilungen ab. Um ein niveauvolles, relevantes Recherchieren und Finden zu ermöglichen, wurden komplexe Suchalgorithmen für eine einfache und transparente Suche eingebaut. Werbealamanch.at soll, wie Verleger Hans-Jörgen Manstein bei der heutigen Präsentation in Wien erklärte, primär mittleren und kleinen Unternehmen als Suchhilfe für ihre Kommunikationsaufgaben dienen. Da in der heute präsentierten Version nahezu zwei Jahre Vorbereitungszeit stecken, ist die Nutzung von Werbealmanach.at zu bezahlen. Die Kosten sind nach Standard- und Premium-Zugriff mit unterschiedlichen Nutzungszeiten gestaffelt. Der Einstiegspreis liegt bei 4,17 Euro pro Monat. Weiters werden Unternehmenspakete mit fünf und mit zehn Zängen angeboten. Kostenfrei können jene Werbealmanach.at nutzen, die die Printversion kaufen. Der " Werbealmanach 2009" wurde in einer Auflage von 2.800 Stück gedruckt. Ihn wird es, wie Manstein erklärt, trotz aller Digitalisierung und Interaktion immer geben.



