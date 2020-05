euOrange beginnt, nach vielversprechenden Markterfahrungen in Großbritannien, mit der Einführung interaktiver SMS- und MMS-Werbung in jenen europäischen Märkten in denen das Mobilfunk-Unternehmen tätig ist. Orange offeriert Kunden märktespezifischen Content in dem Werbung integriert. Diese Inhalte können via "Free-Opt-in" abonnieren. Die Einführungsphase beginnt in Spanien.