intelliAd wird Deutsche Post-Tochter

Die Intention hinter der und die Ambition für diese Übernahme drückt Jürgen Gerdes, Vorstand Brief von Deutsche Post DHL, so aus: "Mit intelliAd werden wir unsere Position als Dienstleister für Media-Agenturen, Vermarkter und Werbungtreibende im größten und wachstumsstärksten Online-Werbekanal Search ausbauen und ein noch leistungsfähigerer Partner werden".



Die neue Eigentümerin von intelliAd lässt das Unternehmen, nach derzeitigem Stand, mit der bestehenden Geschäftsführung und Belegschaft "2weiterhin unabhängig und selbständig" agieren.



Deutsche Post DHL erwarb zuvor, im Jahr 2010, den Predictive Behavioural Targeting-Spezialisten nugg.at und im Jahr 2011 den Performance-Marketing-Lösungsanbieter adcloud.



intelliAd vertreibt seine Online-Marketing-Optimierungsprodukte auch in Österreich. Beispielsweise ist die Herold Business Data-Tochter ClearSense, die in Graz ansässige Webconomy und Falkensteiner Hotels Bezieher von intelliAd-Services.





atmedia.at