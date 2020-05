intelliAd steigt in Real-Time-Bidding-Markt ein

deDer auf Online-Marketing-Optimierung spezialisierte Dienstleister intelliAd steigt, basierend auf der Wachstumdynamik des Marktes, in das Real-Time-Bidding ein. Das Unternehmen will eine Demand-Side-Plattform, in die wiederum ein Data-Management-System integriert ist, etablieren, über die sowohl für Search- und Facebook- als auch für Display-Inventar Echtzeit-Gebote gemacht werden können. Ein eigener AdServer für werbende Kunden liefert wiederum die Werbemittel über weitere RTB-Marktplätze aus.