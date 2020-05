intelliAd führt Impression-Tracking ein

Conversion-Chain-Optimierung

Das wird mit einem im jeweiligen AdServer hinterlegten Tracking-Pixel gemacht. Damit wird der Einfluss von Impressions auf die Conversion-Rate und den Warenkorb-Wert ermittelt. Damit können wiederum Display-Kanälen Umsatz- und Erlöswerte zugeordnet werden.



Auftraggeber der Werbung wird damit Einblick geschaffen, mit wie vielen Werbemitteln ein User durchschnittlichen Kontakt hat, bevor er kauft. Daraus lässt sich wiederum eine Kontaktfrequenz ermitteln, die sich nachhaltig auf Abverkaufsziele auswirken kann. Weiters lassen sich mittels Impression-Tracking Aussagen treffen an welchen Stellen in der Conversion-Kette Display-Ads ideal eingesetzt werden können und welche Werbe-Channels in dieser Kette wie gewichtet sein müssen, um die besten Conversion-Ziele zu erreichen.



atmedia.at