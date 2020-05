Inspirationsquelle Online-Werbung

Der Begriff Paid Online Advertising verwenden Microsoft Advertising und Carat in der Studie New Shoppers Journey. Dort wird zwischen bezahlter Online-Werbung Bought Media und Earned Media unterschieden. Letzteres ist mit Empfehlungen in Social Networks, Blogs oder Foren definiert.



Mit der Studie soll der Beleg erbracht werden, dass der klassische Online-Media-Einsatz trotz wachsender Bedeutung von Earned Media die wichtigste Rolle in Kaufvorbereitungen und bei Kaufentscheidungen spielen. Den größten Einfluss hat Online-Werbung auf Kaufentscheidungen im Bereich Heim- und Consumer-Elektronik. Dort bringe die Bewerbung via Internet-Werbeträger auch "beachtliche ROI-Ergebnisse", heißt es dazu. 71 Prozent der Konsumenten, die Elektronik kaufen, bereiten ihre Kaufentscheidungen auf Basis von Informationen aus Display-Ads, Suchmaschinen-Marketing, Anbieter-Websites, Preisvergleichsplattformen, Blogs und Bewertungsseiten vor.