de // Am Amtsgericht München wurde das Insolvenzverfahren der Escada AG eingeleitet. Deren Tochtergesellschaften in Deutschland und im Ausland sind derzeit nicht von der Insolvenz betroffen. Allerdings zieht der Vorstand die Ausweitung der Restrukturierung und des Insolvenzverfahren bei denjenigen Tochterunternehmungen in Betracht über die die nicht geglückte Anleihe-Umstrukturierung garantiert worden war.