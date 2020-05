Innviertler Lokalnachrichten

at // Die Oberösterreichischen Nachrichten versorgen ab Donnerstag die Innviertler Bezirke Ried, Schärding und Braunau mit den der Tageszeitung beiliegenden "Rieder Volkszeitung", "Schärdinger Volkszeitung" und "Braunauer Warte". Die Lokalnachrichten werden auf bis zu 32 Seiten Umfang abgebildet. Dafür wurden auch zwei Redaktionsbüros - in Ried und Braunau - geschaffen. Darüber hinaus übernahm Wolfgang Gabler die Gestaltung von innsat.TV. Morgen Dienstag geht die erste von Gabler TV produzierte Sendung on air. Oberösterreichische Nachrichten, 28. März, Seite 13