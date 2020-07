Innovationsförderung für Startup Epiqo

Aber nicht nur. Jobiqo ist eine sogenannte White-Label-Lösung, die, angepasst an jeweilige Kundenbedürfnisse im Hintergrund die Arbeit tut, die sie tun soll. Das Startup hat deshalb ein Jobbörsen-Modell nach Baukasten-System geschaffen, das sich an kleine und grosse Arbeitsmarktplatz-Bedürfnisse anpassen lässt. Und beispielsweise Schnittstellen zu Facebook, Xing und LinkedIn aufweist.



Die ZIT-Fördermittel sollen, wie Epiqo-Gründer und -CEO Klaus Furtmüller avisiert, zur Weiterentwicklung, unter anderem um eine Stellenanzeigen-Suche für Job-Interessierte und -Bewerber, eingesetzt werden.



Das Know-how des Startups steckt beispielsweise in Absolventen.at, ChemieJobs.at oder auch in Unicum Karrierezentrum.