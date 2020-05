Innocent-Gründer investieren in Chronext

Philipp Man und Ludwig Wurlitzer, die beiden Gründer von Chronext, überzeugten JamJar Investments mit ihrem auf "Sicherheit und Service" basierenden Geschäftskonzept. "Die beiden haben das Potenzial des Online-Marktes für Luxusuhren erkannt und nutzen die Marktlücke, die in anderen Luxus-Segmenten bereits gefüllt wird", begründet Richard Balon, Mitbegründer des Investment-Unternehmens, die erfolgte Beteiligung. Er beurteilt die Aufbau-Arbeit der beiden Gründer "mit einer Handvoll Leute" als "beeindruckend". Weiters hält er das Chronext-Sortiment sowie die Qualität der Customer Experience als die Basis für das Startup, um "über dieses über die europäischen Grenzen hinweg aufzubauen".



JamJar Investment beteiligt sich mit finanzieller und opertiver Unterstützung an Chronext, wodurch Wachstum am britischen Markt generiert werden soll.



Man und Wurlitzer wollen mit dem frischen Kapital das Sortiment von der "mehr als 3.000 Uhren" auszubauen und um international zu expandieren. Der Expansionsplan von Chronext dreht sich unter anderem um "weitere Dependancen in Finanzmetropolen".



Über JamJar Investments investieren die Innocent-Gründer Geld, die sie mit dem 2013 erfolgten Verkauf ihres Unternehmens an Coca-Cola erlösten. Reed, Wright und Balon fokussieren sich in ihrer Investoren-Tätigkeit auf "kundennahe Endkonsumenten-Projekte" und darauf, wie ihre Mission lautet, Entrepreneure erfolgreich im Umgang mit Konsumenten zu machen.