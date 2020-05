Innocean betreut Kia

Innocean Worldwide ist die globale Inhouse-Agentur der Kia Motors Corporation. Der Europa-Headquarter ist in Frankfurt am Main. In Österreich sind René Petzner und Peter Greiner für das kreative Management der Markenkommunikation von Kia verantwortlich. Der Kreativ-Etat war zuvor von Martrix gesteuert geworden.



Das Media-Management erfolgt unverändert durch MPG.



atmedia.at