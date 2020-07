INMA-Awards für Russmedia Digital und Kleine Zeitung

An Russmedia Digital gehen zwei der besten Plätze in dem internationalen Wettbewerb.



In der Kategorie Best New Mobile Service wird das Unternehmen für VOL.at Mobile Service Strategy mit einem zweiten Platz belohnt.



In der Kategorie Best Marketing Solution for an Advertising Client erringt der Vorarlberger Medienbetrieb mit Live Ads - Billboard Silvretta Montafon einen dritten Platz.



Die Kleine Zeitung wird für ihre Kommunikationsleistung, die sich rund um den Social Media-Spot zur Nationalratswahl 2013 entwickelte, im Wettbewerb Best Use of an Event to Build News Brand mit einem zweiten Platz ausgezeichnet.