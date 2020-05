Inkubator H13 initiiert Gründerinnen-Wettbewerb

Die besten von Frauen gegründeten und geführten Startups werden in drei Phasen ermittelt. Nach der Bewerbung auf CEEWomenStartup.com werden 20 ausgewählte Gründungen von Entrepreneuren und Investoren aus der Region Zentral- und Osteuropa ausgewählt. Davon werden wiederum fünf Startups von einer Jury ermittelt. Diese erhalten in Budapest ein einwöchiges Mentoring- und Vorbereitungsprogramm.



Diese fünf Unternehmen pitchen am 24. März 2014 um das ausgelobte Kapital in Höhe von 530.000 Euro.



Der Wettbewerb ist als erster Schritt auf dem Weg weiterer Aktivitäten deklariert, um Gründerinnen und junge Unternehmerinnen in der Region Zentral- und Osteuropa zu fördern. Darüber hinaus soll das Startup-Ecosystem in dieser Region um einen weiteren markanten Event bereichert werden.



Der Inkubator H13 Student and Enterprise Development Center entspringt dem in Budapest umgesetzten und mit drei Millionen Euro dotierten Programm Europe's Downtown. H13 wurde im Herbst 2012 gegründet und nahm im Frühjahr 2013 seine Inkubationstätigkeit auf. Es handelt sich dabei primär um einen Hub für Studenten, der sich Micro-Ventures widmet.