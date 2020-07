Inits-Kampagne der Gentlemen Creatives

Die Bewerbung des Startup Camps erfolgt in Printmedien und Online inklusive Social Media. "Wir wollen mit der Kampagne Menschen mit Ideen auf das Camp aufmerksam machen", skizziert Eva Krizsanits, Marketing-Managerin von Inits, das Ziel der Kommunikationstätigkeit.



Die Agentur wählte ein Kreativkonzept das sich um das Key Visual Glühbirne dreht, die wiederum Metapher für die "innovative Idee eines Startups" ist. Die Kraft und Energie von Ideen wird in den Sujets wiederum durch das Bersten und Platzen der Glühbirne zum Ausdruck gebracht. "Das Inits-Startup-Camp setzt Energie frei, um Ideen kontinuierlich weiterzuentwickeln und diese letzendlich am Markt zu etablieren", beschreiben die Gentlemen Creatives Richard Ördög und Mark Hinckley ihr Kampagnen-Idee.