Initiatives PEO-Regeln

Im Mittelpunkt stehen drei Regeln:

Erhöhung des Kunden-Involvements in der Marken-Kommunikation

Hierunter subsummiert Initiative, dass Marken umso schneller wachsen, je mehr Konsumenten medial partizipieren. Das Internet spielt dabei eine zentrale Rolle. Aus einer von der Media-Agentur angestellten Befragung geht hervor, dass 56 Prozent der befragten Konsumenten überzeugt sind, dass sich durch das Internet die Art des Einkaufens signifikant geändert hat. 43 Prozent setzen für einen Kauf voraus, dass sie online entsprechende Informationen zum Produkt erhalten. Mehr als die Hälfte der Befragten kommunizieren über Marken-Inhalte via E-Mail und Social Media.

Verzicht von Fautsregeln beim Einsatz von PEO-Medien

Kulturelle, soziale und wirtschaftliche Faktoren beeinflussen die Kommunikation zu Zielgruppen und Konsumenten untereinander und somit die Marken-Wahl. Vergleichende Analysen im Shampoo-Segment in den Märkten Deutschland und Australien zeigten, dass Kaufentscheidungsfaktoren wie Vertrauen, Preis und "Geeignet für mein Haar" in sehr unterschiedlicher Intensität Einfluss auf den Kauf haben.



Lokale und regionale Faktoren verändern das Paid-Earned-Owned-Media-Konzept. Der Faktor Vertrauen wird wiederum durch ganz unterschiedliche Medien und Media-Gattungen stimuliert. In einem Markt ist es TV, in einem anderen Print oder Sampling.

Bildung eines erfolgreichen Kreislaufes von Konsumenten-Involvment

Initiative untersuchte die Zusammehänge und Wechselwirkungen von PEO-Medien. So wurden im deutschen Automarkt 37 Prozent Earned Media-Wirkung in Word-of-Mouth-Foren durch Visits auf Auto-Websites also Owned Media-Kommunikation generiert werden konnten.



In Australien, im Shampoo-Markt, wurden wiederum 60 Prozent der Word-of-Mouth-Wirkung durch Paid Media-Einsatz erzielt werden.



Initiatives Konklusio: Jede Marke muss ihre eigene Formel finden um Paid, Earned und Owned Meda zu dem, gemessen am Kampagnen-Ziel, Werbewirkungsmaximum also höchstes Konsumente-Interesse und -Involvement, zu verbinden.

Paid Media - bezahlte Werbung für eine Marke, ein Produkt;



Earned Media - Konsumenten tauschen sich in Blogs, Communities, Networks, etc. über Brands aus und fungieren im positiven Fall als Markenbotschafter;



Owned Media - Branded Content/Entertainment in Kanäle, die im Eigentum von markenführenden Unternehmen stehen wie Brand-Pages, Brand-Fanpages

