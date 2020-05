Initiative Media als Fundraiser im Einsatz

Über die, in den unterstützenden Medien platzierte Charity-Kampagne wurde auf soziale Ungerechtigkeiten hingewiesen. Auf Facebook.com/WeDay konnten Menschen ihre emotionale Unterstützung per Like zusichern. Jedes Like wurde wiederum von Free The Children-Partnern in einen Dollar umgewandelt. Nach dem fünfwöchigen Kampagnen-Zeitraum waren 1,5 Millionen Likes zu verzeichnen und somit 1,5 Millionen US-Dollar an Spenden lukriert.



Die in Österreich eingesetzten Werbemittel für die Free The Children-Kampagne adaptiert McCann Erickson.