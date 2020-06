Initiative für Postingkultur gestartet

Rosam

"Mir ist voll bewusst, wie wichtig das Posting-Tool in einer modernen Social-Media-Gesellschaft ist und in Zukunft auch sein muss", sagtRosam. Aber was in den letzten Wochen und Monaten an Shitstorms über einzelne Personen, aber auch Unternehmen und Organisationen, hereingebrochen ist, sei so nicht mehr hinnehmbar, erklärt

Den Grund dieses Übels sieht der Unternehmer vor allem in der Anonymität der Poster, die es erlaube völlig ungeniert und ungebremst Beleidigungen, Unterstellungen und persönliche Angriffe zu veröffentlichen. Eine sinnvolle Diskussion in Onlineforen, die als Form der freien Meinungsäußerung im Web auch demokratiepolitisch wichtig sei, sei so jedenfalls nicht möglich.