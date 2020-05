Initiative für Constantin

Wie der Name des Werbemittels schon sagt, ermöglicht es der Zielgruppe den direkten Eintrag des Filmstarts in die Kalender ihrer Smartphones und kann zur Weiterempfehlung genutzt werden.



Als hervorstechendes Leistungsmerkmal des Formats nennt die Agentur dessen Fähigkeit Engagement in der adressierten Zielgruppe auszulösen. Barbara Klinser-Kammerzelt, Head of FastBridge, beziffert die Engagement Rate in der angesprochenen Film-Kampagne mit "über fünf Prozent". Und damit würden wir, wie sie betont, "deutlich über den Erwartungen liegen", wodurch sich die Kampagnen-Platzierung auf Mobile-Werbeträgern rechtfertigbar ist.



Die Agentur platziert dieses CalenderAd für Constantin Film im digitalen Netzwerk von Styria Digital One. FastBridge weist dieses Unternehmen als "Entwickler des Formats" aus.



Das CalenderAd gehört darüber hinaus zum Branding-Werbemittel-Portfolio des Mobile Marketing-Dienstlesiters apprupt.