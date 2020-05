Initial Factor

Und um nochmals auf Wagners, Holles, Steiners und Nennings bisheriges Leistungsvermögen zurückzukommen. Gemeinsam haben sie in den vergangenen Jahren 300 Jobs in Österreich geschaffen und 100 Millionen Euro an Kapitalflüssen bewegt. Sie sind zwar etwas älter als Mark Zuckerberg aber nicht jenseits des 40igers. Sie sind, gemessen am Altersdurchschnitt erfolgreicher österreichischer Top-Manager, so jung wie Zuckerberg.



atmedia.at