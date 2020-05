Iniesta und wir

intAndres Iniesta, FC Barcelona-Spieler, Leider-nicht-Weltfussballer und Schütze des Tores, das das spanische Team zum Fussball-Weltmeister in Südafrika machte, steht für Nike am Rasen. In dem Fall für eine Spot für das Schuh-Modell CTR360 Maestri Il Elite. Wieden + Kennedy drehte mit Iniesta einen Spot, der den Zuschauer zum Mitspieler macht. In dem 55-Sekunden-Spot können wir mit Iniesta trainieren und bei FC Barcelona mit ihm in der Primera Division und Champions League spielen.