ING-DiBa verhüllt Autos

Für die Aktion ist die Sales Crew verantwortlich. Die Agentur ermittelte im Vorfeld wahrenehmungsstrategische Punkte rund um das Messegelände in Wien. An Zufahrsstrassen und Eingängen zur Vienna Autoshow sowie an U-Bahn-Zu- und Abgängen zum Veranstaltungsort parkte die Agentur Fahrzeuge, verhüllt sie und nutzt sie als themenrelevante Werbeträger.



Warum die Promotion außerhalb der Vienna Autoshow stattfindet, ist plausibel. Susanne Kristek, eine der beiden Sales Crew-Leiter, erklärts trotzdem: "Während der Messe sind Besucher und Konsumenten mit sehr vielen Eindrücken und Werbebotschaften konfrontiert. Auf dem Weg zur und weg von der Autoshow haben wir die nahezu ungeteilte Aufmerksamkeit für die ING-DiBa-Werbebotschaft."