ING DiBa hat die Marie

Die Goldkinder zeigen die ING-DiBa erstmals ohne jegliche Produktwerbung. Die mit Banner, Instream und Digital Out of Home umgesetzte Kampagne zielt auf die emotionale Seite des Geldes und soll ein gutes Gefühl hinterlassen. Zu sehen ist "Marie", die in Anlehnung an den österreichischen Sprachgebrauch stellvertretend fürs Geld in allen möglichen Lebenslagen gezeigt wird. Mal glücklich, mal verärgert, mal entspannt, mal durcheinander – oder auch mal ganz weg. Sie agiert als Metapher für unterschiedliche Finanzsituationen, in die man im Laufe seines Lebens geraten kann. Die Botschaft der ING-DiBa Direktbank Austria: "Wir verstehen die Menschen und die Situationen, weil wir 'die Marie' verstehen."



Marketingleiterin Christine Helmel: "Bei der kreativen Umsetzung haben wir uns für das Wortspiel rund um 'die Marie' entschieden. Es ist typisch österreichisch und praktisch jeder kennt die Doppelbedeutung. Dies in Kombination mit der jungen, aktiven und modernen Frau trifft den Kern der ING-DiBa sehr gut und vermittelt ganz klar unser Ziel von Kommunikation auf Augenhöhe." Die ING-DiBa Direktbank Austria ist mit knapp 521.000 Kunden die Nummer 1 bei den Direktbanken in Österreich. Die Goldkinder sind seit Mitte 2009 für die Online-Kommunikation - insbesondere die Banner-Konzeption und -Umsetzung der ING-DiBa Austria verantwortlich.



Credits:



