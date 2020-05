Infront vermarktet Vierschanzentournee

Die Vierschanzentournee wird von Infront Austria betreut. Der Vermarkter hält seit 2010 das Vermarktungsmandat dieser Wettbewerbsserie.



In Österreich erzielte, der vier Wettbewerbe umfassende und am 6. Jänner 2014 beendete Sport-Event, in der ORFeins-Übertragung im Schnitt, laut Arbeitsgemeinschaft Teletest, bis zu 1,6 Millionen Zuschauer. Der entscheidende zweite Final-Durchgang in Bischofshofen wurde von durchschnittlich 1,5 Millionen Menschen gesehen und wirkte sich in einem Marktanteil von 62 Prozent insgesamt und in 59 Prozent unter den Zuschauern bis 49 und in 49 Prozent unter Sehern bis 29 Jahren aus.