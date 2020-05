atRed Bulls Salute ist vom Einladungsturnier zum Finalturnier der neu gegründeten Eishockey European Trophy avanciert. Das Finale der besten acht europäischen Eishockey-Teams der Vorsaison wird von 3. bis 5. September in Salzburg und Zell am See gespielt. Infront Sports & Media vermarktet die Medienrechte dieses Turniers exklusiv.