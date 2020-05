Infront vermarktet Ironman-TV-Magazin

Das Magazin hat die Lang-Distanz - 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen - die in Klagenfurt und die klassische Distanz - 1,9 KM Schwimmen, 90 KM Rad, 21,1 KM Laufen - die in St. Pölten ausgetragen wird, zum Inhalt. Es wird an TV-Stationen in Triathlon-Schlüsselmärkten in Europa, Asien und Amerika vermarktet.



atmedia.at