Infoscreen will Wachstumsdynamik fortsetzen

In der Zwischenzeit testierte das Österreichische Patentamt Infoscreen mit einem sogenannten Verkehrsgeltungsnachweis unter Nummer 273620. Damit erhält das elektronische Medien-Angebot im öffentlichen Raum eine gewisse Unverwechselbarkeit bestätigt.

Verkehrsgeltungsnachweis - Definition Österreichisches Patentamt

An sich schutzunfähige Zeichen - da nicht unterscheidungskräftig oder beschreibend - können ausnahmsweise doch als Marke registriert werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass sich aufgrund der Benutzung dieses Zeichens im geschäftlichen Verkehr (zB durch Benutzung am Markt bzw. in der Werbung) innerhalb der betroffenen Adressatenkreise (Kunden, Zwischenhändler) die Auffassung gebildet hat, dass dieses Zeichen nur auf die Waren und Dienstleistungen e i n e s bestimmten Unternehmens / Anbieters / Dienstleisters hinweist (= Verkehrsgeltung).

Quelle: Österreichisches Patentamt; www.patentamt.at

Solta: "Damit ist nicht nur bestätigt, dass der Begriff Infoscreen in der Öffentlichkeit eindeutig mit unseren Unternehmen identifiziert wird, sondern dass er auch eine unverwechselbarke Mediengattung in und um die öffentlichen Verkehrsmittel beschreibt." Der Verkehrsgeltungsnachweis schützt Infoscreen in den Dienstleistungsbereichen Werbung, elektronische Kommunikationsdienste und Unterhaltung.