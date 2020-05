Infoscreen arbeitet an der Reichweite

Das derzeit 1.200 Monitore österreichweit umfassende City Channel-Netz soll, wie Infoscreen-Marketing- und Verkaufsleiter Thomas Kreuzer ankündigt, 2012 um 20 Prozent wachsen. Das heißt, dass das Flächen-Angebot um 250 Screens wachsen soll. Sie werden in Bussen und Straßenbahnen in Wien und in den Landeshauptstädten installiert.



Mit den dann 1.450 Bildflächen können, so Kreuzer, etwa 1,3 Millionen Österreicher im öffentlichen Raum erreicht werden.