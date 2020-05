Ineffiziente Mediabudgets

Multimedialer Media-Ansatz

Gegen diese Fehlplanung hilft ein "ausgeklügelter Medienmix" in dem "die Werbewirkung durch das bewusste Zusammenspiel verschiedener Kanäle gesteigert" und die Kosten gesenkt werden sollen. Basis muss ein multimedialer Media-Ansatz und die Analyse des Nutzen der jeweils zum Einsatz kommenden Medien sein. Millward Brown empfiehlt: "Hat der Nutzen eines Mediums das Maximum erreicht, ist es ratsam, die Kampagne auf ein anderes Medium zu verlagern oder auszudehnen." Und bei entsprechender Einbettung von Medien in den Media-Mix entstehen verschieden Effekte - unter anderem der Interaktionseffekt - der dazu führt, dass der Nutzen eines Einzelmediums erhalten bleibt, deutlich langsamer im Zuge einer Kampagen abnimmt und in Summe der Media-Einsatz länger auf einem stabilem Niveau bleibt.