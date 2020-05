Industrie-Marketing ins Licht

In ihrem Aufruf erinnert Sigl die Betriebe an "das Herstück jeder erfolgreichen Marketing-Aktivität, der Differenzierung und im Verständnis um die Bedürfnisse von Kunden". Sigl: "Das gekonnte Denken in der Wertschöpfungskette des Kunden steht dabei im Vordergrund."



