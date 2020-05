In Erwartung von Postsäcken

int // Die International Herald Tribune erscheint seit 30. März optisch verändert und noch deutlicher als bisher am Muterblatt, der New York Times, angelehnt. Die Optik lässt sich so skizzieren: übersichtlicher, luftiger, größere Bilder, neuer Namenszug. Der Wirtschaftsteil wurde an das Ende der Zeitung gerückt und dominiert die Rückseite. Diese Umstellung soll als Kampfansagen an die Murdoch-Zeitung Wall Street Journal verstanden werden. Die Website IHT.com ist in NYTimes.com aufgegangen. Die umgesetzten Veränderungen, erklärt International Herald Tribune-Verleger Stephen Dunbar-Johnson, werden die bewahrungsfreudige Leserschaft wieder zu heftiger Kritik animieren.