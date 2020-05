In einem Jahr Schwarz sehen

at // Mit der Kapitalerhöhung von 1,5 Millionen Euro, überzeugten Investoren, einer Neustrukturierung im Aufsichtsrat, im Vorstand und im Verkauf soll webfreetv.com nach langen leidvollen Jahren der Weg in die Profitabilität gelingen. Derzeit wird die Leistungsfähigkeit des Verkaufsteams optimiert. In Folge soll die Wertschöpfungskette von webfreetv.com im Bereich Software-Produktion komplettiert und die Expansion Richtung Deutschland und Osteuropa forciert werden. Der Vorstand ist zuversichtlich im dritten Quartal 2009 erstmals schwarze Zahlen zu schreiben.