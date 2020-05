In die Zielgruppe navigieren

at // Womit steuert man an Punschständen und weihnachtslieder-plärrenden Einkaufstempeln vorbei in die besinnliche Weihnachtszeit: möglicherweise mit einem Nokia Navigations-Handy. Ein Kampagne weist wiederum den Weg zu diesen Endgeräten. Im Dezember werden diese Modelle beworben und die Kampagnen-Attraktivität mittels Gewinnspiel-Promotion erhöht. Der kürzeste Weg zum Spiel und zum möglichen Gewinn sollen auf den eingesetzten Werbemitteln angebrachte Mobile Codes weisen. Sie sind auf Plakaten und City Lights zu finden und verbinden per Scan mit dem Gewinnspiel. Verantwortlich für die mobile Komponente der Kampagne ist IQ mobile. atmedia.at