In Davos ein Wörtchen mitreden

int // CNN und YouTube machen anläßlich des von 28. Jänner bis 1. Februar stattfindenden World Economic Forum in Davos gemeinsame Sache. Über die jeweilige TV- und Online-Berichterstattung hinausgehend, werden beide Medien der öffentlichen Meinung zur neuen US-Regierung und deren Einflussnahme auf die globale Wirtschaftslage auf den Grund gehen. Aus diesem Grund lädt Christiane Amanpour, Chief International Correspondent CNN, alle Interessierten ein, per Video eine Stellungnahme abzugeben. Amanpour fragt: "Wird die Obama-Regierung zur Verbesserung der derzeitigen Weltlage beitragen?" Die Antworten können unter The Davos Debate bis 22. Jänner eingereicht werden.