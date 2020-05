In-App-Werbevolumen wächst dynamisch

intJuniper liefert die Prognose, dass die weltweiten Investitionen in In-App Werbung im Jahr 2018 16,9 Milliarden US-Dollar ausmachen können. Um die darin verpackte Wachstumsentwicklung-Botschaft zu verstehen, setzt Juniper die für 2013 in diesem Werbemarkt-Segment verbuchten 3,5 Milliarden Dollar an. Theoretisch würde dieser Markt bis 2018, basierend auf einer Berechnung für fünf Jahre, im Schnitt um 2,68 Milliarden Dollar pro Jahr wachsen.