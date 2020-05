Impulsgeber Interesse

at // Setzt man in performance-orientierten Kampagnen Online-Promotions ein, ist das empfängerseitige Interesse Auslöser für nachhaltiges Wirken der Kampagne. Den höchsten Ausschöpfungsgrad in der definierten Zielgruppe erreicht ein Promotion-Kampagne dann, wenn Menschen angesprochen werden, die mitten in einem Kaufentscheidungsprozess stehen und einer konkreten Nachfrage nachgehen. Das geht aus einer jüngst von Marketagent.com und der Twyn Group angestellten Analyse hervor. Nach dem Interesse sind Sympathie für die Marke und das werbende Unternehmen die wichtigsten Entscheidungskriterien. Annähernd bedeutsam ist auch die optische Gestaltung der Kampagne. Weiters zeigten sich in der Analyse Wahrnehmungs- und Wirkungsgrad-Unterschiede innerhalb der Geschlechter-Gruppen sowie in Relation zu anderen Werbeformen.