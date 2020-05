Immer ein Beginn

at // Die Online-Branche nimmt allzu oft für sich in Anspruch immer noch am Beginn zu stehen. So auch Dieter Rappold von Knallgrau. "Wir stehen erst am Beginn von Web 2.0", erklärt er im Interview mit der Tageszeitung Die Presse. Nichtsdestotrotz wird der Begriff Web 2.0 für Rappold schon bald obsolet sein, "denn alles, was nicht interaktiv und partizipativ ist, ist nicht mehr Internet". Thesen zur Monetarisierung und profitablen Refinanzierung von Online-Modellen hat Rappold keine.