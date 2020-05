Im Zweifelsfall gegen Google

Wrabetz schließt sich hier implizit an Kralingers Forderung nach Regeln an und plädiert für eine "Definition von Medien, in denen Inhalte und Wertschöpfung produziert werden", um eine Differenzierung zu jenen als Medien erscheinenden Anbieter, die nur Inhalte nutzen, machen zu können. Er verlangt nach der Einrichtung eines "Medienrates, der klarstellt, welche Online-Angebote Medien sind und welche nicht".



Kralinger verschließt sich dem, mit der Panel-Betitelung verankerten Begriff Feinde. "Wir sind keine Feinde. Unser Thema sind Spielregeln", erklärt der VÖZ-Präsident. Und diese Regeln betreffen selbstverständlich Googles Möglichkeit maximal-optimiert in Österreich mit rund 20 Mitarbeitern den, so die Annahme, höchsten Online-Werbeumsatz aller heimischer Unternehmen zu erwirtschaften und dafür ein Minimum an Gewinn zu versteuern.



Der VÖZ-Präsident evaluiert die Gegensätze mit "rund 1.800 kollektivvertraglich beschäftigen Vollzeit-Journalisten" und besteuerter Werbung während Google weder Werbe- noch Umsatzsteuer bezahlt. Wrabetz legt hier nach: "Während die gesamte TV-Industrie in Europa etwa 31 Milliarden Euro an Werbeerlösen erzielt, betrage der Google-Werbeumsatz in Europa etwa 11 Milliarden Euro." Dieses eklatante Mißverhältnis gipfle für ihn in der mutmaßlichen, nachteiligen Beeinflussung von Mitbewerb seitens Google über Werbeblocker-Technologie, die er zur Prüfung an die Wettbewerbsbehörde übergeben will.