Im Zentrum die Verlierer

at // Die Dialogschmiede beenden die zweistufige Wettbewerbspräsentation mit dem Zuschlag für einen Kommunikationsauftrag von Interwetten.com. Es geht um eine virale, in zwölf europäischen Märkten stattfindende virale Kampagne. Sie läuft unter dem Motto "Lieber wetten als verlieren" und rückt den Verlierer in den Mittelpunkt. Zu den Trägermedien der Kampagne gehören YouTube, Facebook und Newsletter. Eingesetzte Werbemittel sind unter anderen bildpersonalisierte Videos. atmedia.at