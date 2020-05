Im Westen nichts Neues

de, at // ATV-Eigentümer Herbert Kloiber verleiht der, bereits von ATV-Geschäftsführer Ludwig Bauer in den Raum gestellten Forderung nach Förderung von Privatsendern in Österreich Nachdruck. Gegenüber der Financial Times Deutschland wiederholt Kloiber das Ultimatum: entweder erfolgt die versprochene Förderung oder "wir überlegen ernsthaft, Wertschöpfung aus Österreich abzuziehen". Vom ATV-Rückzug aus Wien könnte die Hälfte der jetzigen Belegschaft betroffen sein.