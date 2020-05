Im Wald blättern

Die Verantwortlichen sprechen in diesem Zusammenhang von einem "neuartigen Naturmagazin", das sich durch "große Fotostrecken, moderne Ansprach der Leser, frische Texte, neue Blickwinkel und starke Bilder" charakterisiert. In dem, nach derzeitiger Konzeption, viermal jährlich erscheinenden Titel beschreiben heimische Prominente ihre Natur-Zugänge.



"Mit dem Wissen der Bundesforste und dem journalistischen Know-how von uns entsteht hier ein Magazin, dass es so in Österreich noch nie gegeben hat und sich mit großen journalistischen Vorbildern wie Geo durchaus messen kann", legt Fleisch-Herausgeber Markus Huber die Latte hoch.



Das Magazin kostet am Kiosk fünf Euro.



atmedia.at