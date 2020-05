Im Namen des Vaters

de // James Murdoch, für das Europa-Geschäfts der News Corporation verantwortlich, zerstreute im Rahmen der Eröffnung der Medientage München Zweifel durch anekdotischen Zuspruch. Sein Vater, so Murdoch Junior, sei das beste Beispiel dafür, dass man sich nicht vor Veränderungen zu fürchten habe, sondern Herausforderungen annehmen muss. Premiere ist eine solche Herausforderung. Die Murdochs wollen es diesmal packen. Ein weiteres Milliarden-Fiasko wie mit Leo Kirch will sich die News Corporation in Deutschland nicht leisten. Financial Times Deutschland, Seite 6