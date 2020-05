at // Die webmiles gmbH firmiert ab sofort unter arvato online services GmbH. Am Namen des vom Unternehmen betriebenen Bonuspunktprogramm ändert sich nichts. Die Marke bleibt für die, laut Eigenangabe, 2,6 Millionen Teilnehmer, die bei 250 Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz Bonusmeilen sammeln, unverändert. Das Unternehmen ergänzt das Leistungsportfolio von arvato services.