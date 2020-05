at // PR Plus hat mit 1. Juni bei der Reederei MSC Kreuzfahrten angeheuert. Die Agentur wird an der Seite von "Kapitän" Thomas Böhm, dem Geschäftsführer des Unternehmens, die Medienbetreuung steuern. Der Auftraggeber umschifft damit die medialen Untiefen. atmedia.at