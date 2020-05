Ilse Guggs Bahnfahrten

Bahnrätsel

Und zwar fährt Ilse Gugg - ein Deckname?! - durch Österreich und fotografiert. Ob sie mit der Bahn fährt, ist nicht ganz klar. Sie lädt diese Bilder hoch, die als tägliche Ratespiele von der ÖBB-Fangemeinde gelöst werden sollen. Unter den Ratenden werden Wochen- und Monatskarten, Einfach-Raus-Tickets, etc. verlost.



Diese Promotion wird auch in der derzeit laufenden Imagekampagne der ÖBB angeteasert. Auf der Facebook-Fanpage tritt das Unternehmen selbst in Person des Kommunikationsverantwortlichen für neue Medien, Michael Schacherhofer, in Erscheinung.



atmedia.at