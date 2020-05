ikp Wien gewinnt PR Report Award

So wurden Betroffene und Ärzte unter dem Motto "Sicher durch den Sommer" über Symptome, Verbeugung und Behandlung von Insektengift-Allergien informiert. In weiterer Folge sollten Patienten zu einer Immuntherapie motiviert und die Nachfrage nach dem von Alk Abelló produzierten Notfall-Medikament und einer Impfung gesteigert werden.



Mit der Medienarbeit in Publikumsmedien wurden "mehr als 18,9 Millionen Medienkontakte" generiert. Der Absatz des Notfall-Medikaments stieg um 105 Prozent und die Zahl jener Patienten, die sich einer Insektengift-Therapie unterzogen, stieg um 26 Prozent.