ikp marschierte mit

Unterstützt wurde er vom Life Ball-Sponsor T-Mobile Austria. Im Hintergrund agierte wiederum ikp. Die Agentur stellt für das Mobilfunk-Unternehmen die Media-Relations, fungierte als projektbezogene Pressestelle und coachte Andrianakis während seiner Österreich-Durchquerung. "Das erklärte Ziel war eine möglichst große Breitenwirkung der Aktion in Österreich", erklärt ikp-Geschäftsführer Peter Hörschinger dazu. Das sei auch gelungen, fügt er hinzu. Kommuniziert wurde die Chartiy-Aktion via österreichweiter Werbekampagne. Antizipiert wurde indem Andrianakis am Weg getroffen wurde oder mittels virtueller Begleitung auf Facebook.