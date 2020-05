Ikea Österreichs Facebook-Ferne

Dort finden Brand-Fans all das was sie auch auf Facebook bekämen also Tipps, Wettbewerbe, Gewinnspiele, Selbstdarstellungsmöglichkeiten, Interaktion. Am 6. September wird mein-Ikea.at um den "Wohn-Blog" und später um iPad- und iPhone-Apps erweitert. Über die Facebook-Abstinenz von Ikea Österreich lassen sich nur Vermutung anstellen. Eventuell sitzt jemand auf der Fanpage-Adresse, der sie gerne an das Unternehmen verkauft hätte.



atmedia.at