Ikea-Jahreswechsel

atAm 16. August ersetzt der neue Ikea-Katalog das Sortiments-Jahrbuch 2009/10. Zum sechzigsten Mal erscheint an diesem Tag der Katalog. Aus einer neunseitigen Beilage mit 250.000 Stück Auflage wurde ein 400-seitiges Druckwerk mit einer Auflage von 198 Millionen Stück, das in 39 Märkten in 29 Sprachen und in 61 Versionen erscheint.