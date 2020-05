Ikea entfernt Kabel aus Wohnzimmern

IKEA führt Uppleva im kommenden Sommer in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und natürlich Schweden ein. Baut im Herbst 2012 den Vertrieb in diesen Märkten aus und erweitert den Verkauf auf die Märkten Dänemark, Spanien, Norwegen und Portugal. Österreich ist, aller Voraussicht nach, im Frühjahr 2013 ans Uppleva-Netz angeschlossen.



Der als unverbindlich zu betrachtende Preis des audio-visuellen Einrichtungssystem beträgt in Deutschland 899,- Euro.