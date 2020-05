iJoules lebensverändernde App

In den beiden iPhone-Apps - die Vollversion, die 2,39 Euro kostet und die kostenfreie Lite-Version - liefert das iJoule-Team Tipps und Handlungsvorschläge, die ein Leben mit ausgewogener Ernährung, ausreichender Bewegung und mentaler Fitness ermöglichen. Deren Basis ist die Überzeugung, dass es uns möglich ist, Gewohnheiten zu verändern und zu erneuern.



Sauermann stellte die App am 21. November in Wien vor. In Apples App-Store sind sie seit 8. Dezember verfügbar. Die Android-App folgt.